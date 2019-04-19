شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ينهض الأهلى؟ ياسر ريان يُحذر من التوتر.. ويؤكد: حان موعد إسعاد الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى ياسر ريان نجم الأهلى السابق أن فرصة المارد الأحمر فى التتويج ببطولة الدورى مازالت قائمة، موضحاً أن خسارة الأحمر من بيراميدز لا تعنى ضياع بطولة الدورى رسمياً على الأهلى، لذا لابد من التماسك جيداً من أجل تحقيق اللقب.

وخسر الأهلى من بيراميدز أمس الخميس، بهدف نظيف فى الدورى ليُكرر بيراميدز فوزه على الأهلى للمرة الثانية هذا الموسم، ويفقد المارد الأحمر قمة المسابقة المحلية لصالح الزمالك، فيما يأتى بيراميدز ثانياً ثم الأهلى ثالثاً.

وأوضح ياسر ريان، لـ"الخليج 365"، أن مباراة بيراميز بـ3 نقاط ليس أكثر، وأنه سبق وأكد أن المنافسة على بطولة الدورى بين الثلاثة المُتصدّرين للمسابقة حالياً وهم الأهلى والزمالك وبيراميدز.

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وأكد ياسر ريان أنه حزين بالطبع لخسارة الأهلى من بيراميدز لكن المهم حالياً هو ضرروة تماسك الفريق، وعدم تاثره سلباً بهذه الخسارة لأن مشوار التتويج يحتاج للإصرار والحماس والرغبة فى الحفاظ على بطولة الأهلى المُفضّلة محلياً وهى الكأس.

وشدد ريان على أن التوتر حرم الأهلى من الفوز على بيراميدز، مُطالباً اللاعبين والجهاز الفنى بالهدوء ودراسة كل مباراة بشكل مُميز بما يمنح المارد الأحمر فرصة استعادة قمة الدورى.

وأوضح ريان أن الضغوطات التى تُمارس حالياً على لاعبى الأهلى لها تأثير سلبى إن لم يمتلك الفريق واللاعبين ثقافة التعامل مع مثل هذه الضغوط خاصة فى الفترة المقبلة التى ستشهد حسم بطولة الدورى.

وطالب ياسر رين لاعبى الفريق بضرورة العمل جيداً على إسعاد الجماهير فى الفترة المقبلة لأن هذه الجماهير هى التى تُساند الفريق كثيراً وتتحمّل مرارة الهزيمة وكذلك التواجد فى المدرجات من أجل تحقيق الفوز.