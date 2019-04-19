مريم متولى وسلمى هانى تتأهلان لدور الـ16 ببطولة الجونة للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الثنائى المصرى مريم متولى وسلمى هانى إلى دور الـ16 ببطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها مدينة الجونة حتى السادس والعشرين من أبريل الجارى. وجاء تأهل سلمى هانى عقب فوزها على الكندية دانيلى لوترينى بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 35 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-9, 11-2, 8-11, 11-8. فيما تأهلت مريم متولى عقب فوزها على الإنجليزية فيكتوريا لوست بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى مباراة استغرقت 53 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-13, 11-7, 11-8, 6-11, 11-9 . وفى منافسات الرجال ودع الثنائى مازن هشام ومصطفى عسل البطولة من دور الـ 32، حيث خسر مازن هشام أمام البيروفى دييجو إلياس بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 39 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-6, 11-4, 6-11, 11-6 . Advertisements فيما خسر مصطفى عسل أمام الويلزى جويل ماكين بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 52 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-3, 11-5, 7-11, 11-4.

سلمى هاني

مازن هشام

مصطفى عسل

مريم متولي

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