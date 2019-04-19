شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. المقاولون العرب يفوز على الإنتاج بثنائية نظيفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لقاء مثير من عمر الجولة 30 بمسابقة الدورى العام يستدرج فريق الإنتاج الحربى نظيره المقاولون العرب فى تمام الخامسة عصراً اليوم الجمعة على استاد بتروسبورت فى مواجهة صعبة للفريقين، حيث خسر الإنتاج من سموحة بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للدورى، فيما فاز ذئاب الجبل على حرس الحدود بهدف دون رد.
ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 7 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 31 هدفا.
كانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين بمنافسات الجولة 13 من عمر المسابقة المحلية قد انتهت بفوز ذئاب الجبل بثنائية نظيفة.
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