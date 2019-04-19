زى النهاردة.. الخطيب يقود مصر للفوز على بورندى.. وهزيمة الأهلى أمام الزمالك 1 /3

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 19 أبريل فاز منتخب مصر على بوروندى 2 /0 بهدفين فى تصفيات أمم أفريقيا 1975 أحرزهما محمود الخطيب نجم المنتخب السابق ورئيس النادى الأهلى الحالى. كما شهد أيضاً هذا اليوم 19 أبريل فوز نادى الزمالك على فريق الأهلى 3 / 1 فى قمة الدورى رقم 91 عام 2003 أحرزهم حسام حسن وعبد الحليم على وجمال حمزة، بينما أحرز هدف الأهلى وقتها أحمد بلال.

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