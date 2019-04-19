شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يرحل لاسارتى عن الأهلى بعد ضياع قمة الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوماً بعد الآخر يزداد الحديث عن مصير المدرب الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلي، خاصة فى ظل النتائج غير المُستقرة للفريق وآخرها الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين للدورى الممتاز، وهى الخسارة التى جرّدت الأحمر من قمة الدورى.

ماذا سيفعل مسئولو الأهلي مع مارتن لاسارتى؟.. سؤال مهم من أسئلة كثيرة فرضت نفسها بقوة على سطح الأحداث الكروية عقب السقوط أمام بيراميدز، وهو ما نُلقى الضوء عليه فى التقرير التالى..

س: كيف تعامل مسئولو الأهلي مع لاسارتى عقب الخسارة من بيراميدز؟

ج: لم يتخذ مجلس الإدارة أية قرارات حيال المدير الفنى، رغم أن الجميع فى النادى مُستاء من الخسارة، خاصة أن مجلس الإدارة وفّر كل طلبات الجهاز الفنى.

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س: وماذا عن موقف الجمهور من خسارة الأهلي أمام بيراميدز؟

ج: الجمهور يُساند الفريق بشكل رائع، ويكفى ما فعله عقب لقاء صن داونز الجنوب أفريقى فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهتف الجمهور للاعبين عقب المباراة وساندهم وطالبهم بالمنافسة على بطولة الدورى ولم يهتف ضدهم، رغم الخروج من بطولة أفريقيا بالفوز على صن داونز بهدف نظيف، حيث سبق وخسر الأحمر بخماسية نظيفة فى لقاء الذهاب بخماسية نظيفة وعقب مباراة بيراميدز، ورغم "صدمة" الخسارة إلا أن الجمهور لم ينتقد اللاعبين بشكل قوى لقناعته بأن حظوظ الأهلى فى المنافسة على الدورى مازالت قائمة.

س: هل يُفكر مسئولو الأهلي فى إقالة لاسارتى؟

ج: فكرة إقالة لاسارتى مطروحة على مائدة الأهلى، ولكن يبقى التوقيت عاملاً مهماً قبل اتخاذ هذا القرار، خاصة أن الأهلي يخشى من توابع قرار إقالة المدرب.

س: هل يعنى ذلك أن لاسارتى سيكمل تجربته مع الأهلي لنهاية الموسم؟

ج:نعم.. فالإدارة الحمراء ترفض تغيير مدرب عقب كل إخفاق، كما أن حظوظ الأهلي فى المنافسة على لقب الدورى مازالت قائمة، لذا فإن قرار إقالة لاسارتى سيتم اتخاذه عقب تبدد حظوظ التتويج بالدورى رسمياً.