شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ينهض الأهلي؟.. عمارة يلوم اللاعبين ويؤكد: "لاسارتى لازم يرحل" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عمارة، نجم النادى الأهلى السابق، أن مارتن لاسارتى المدير الفنى للقلعة الحمراء السبب الرئيسى فى فقدان المارد الأحمر لشخصية البطل، ليتراجع أفريقياً ومحلياً بشكل مخيب لآمال عشاقه .
وخسر الأهلى من بيراميدز أمس، الخميس، بهدف نظيف فى الدورى ليُكرر بيراميدز فوزه على الأهلى للمرة الثانية هذا الموسم، ويفقد المارد الأحمر قمة المسابقة المحلية لصالح الزمالك، فيما يأتى بيراميدز ثانياً ثم الاهلى ثالثاً.
وقال عمارة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن مارتن لاسارتى أفقد الأهلى الشكل والمضمون بسبب نقص التأهيل للاعبين وتعمده تهميش دور الجهاز الفنى المعاون له باستمرار والانفراد بقراره فى اختيار اللاعبين، لذا بات رحيل المدرب الأورجوريانى أمراً حتمياً.
وأضاف نجم الأهلى السابق أن لاسارتى كان يجب أن يرحل بعد خماسية صن داونز المهينة لتاريخ المارد الأحمر فى دورى أبطال أفريقيا، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الأهلى وفر "لبن العصفور" للأوروجويانى من خلال ضم صفقات يناير، إلا أن المدير الفنى لم يحسن استغلال تلك الصفقات .
وأكد عمارة أن اللاعبين يتحملون المسئولية فى الهزيمة أمام بيراميدز بهدف نظيف خلال مباراة الأمس ومعهم لاسارتى أيضاً، موضحاً أن اللاعبين كان عليهم اللعب بروح وحماس بشكل أفضل بكثر مما ظهروا عليه فى لقاء الأمس .
وتابع عمارة، الجماهير ساندت اللاعبين عقب خماسية صن داونز القاسية، كما أن مجلس الإدارة وقف بجانبهم، لذا ليس منطقياً أن يظهر اللاعبين بهذا الشكل السيئ أمام بيراميدز .
واختتم نجم الأهلى السابق بأن مجلس الإدارة من الضرورى أن يضع خطة تقييم فى نهاية الموسم لجميع اللاعبين، لأن هناك لاعبين لا يصلحون لارتداء القميص الأحمر .
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