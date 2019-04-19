شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. انقسام فى مجلس الأهلى حول إقالة لاسارتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم الهزيمة القاسية التى تعرض الأهلى أمس أمام بيراميدز، وأفقدته صدارة الدورى المصرى بعدما تراجع للمركز الثالث، إلا أن إقالة لاسارتى لم تلق إجماعاً فى مجلس إدارة النادى الأهلى. للمزيد من التفاصيل حول مصير لاسارتى أضغط هنا..

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