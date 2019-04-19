الاهلي والوحدة بث مباشر… مشاهدة مباراة الاهلي والوحدة مباشر اليوم في كاس الامير محمد بن سلمان

يواجه نادي الأهلي نظيره الوحدة مساء اليوم الجمعة 19 أبريل على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله، ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين .

الأهلي يواجه الوحدة الذي يلعب معه حارس مرمى منتخب مصر محمد عواد، في إطار مواجهات الجولة الـ 28.

ويدخل فريق الأهلي محتلًا المركز الخامس برصيد 46 نقطة، حصيلة 27 مباراة، حقق الفوز في 14 وتعادل في 4 وخسر 9 مباريات.

Advertisements

بينما يأتي الوحدة في المركز السابع برصيد 39 نقطة، حيث حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 6 وخسر 10.

موعد مباراة الأهلي والوحدة اليوم الجمعة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع بتوقيت السعودية.