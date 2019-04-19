بعد اشتعال القمة.. ننشر المباريات المتبقية للأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري

كتب: ضياء السقا

اشتعل الدوري المصري الممتاز، بعد استغلال الزمالك تعثر غريمه التقليدي الأهلي أمام بيراميدز، ليعود الفريق الأبيض للصدارة من جديد.

وحقق بيراميدز فوزا صعبا على الأهلي، بهدف دون رد، مساء الخميس، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الخامس والعشرين بمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل هدف بيراميدز الوحيد اللاعب البرازيلي كينو.

وعلى الجانب الآخر، حقق الزمالك فوزا سهلا على الإسماعيلي بهدفين نظيفين، عصر الخميس، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة.

وأحرز هدفي الزمالك، عمر السعيد، وأوباما.

وبذلك عاد الزمالك إلى صدارة الدوري برصيد 60 نقطة من 26 مباراة، متفوقا على بيراميدز الوصيف بفارق الأهداف، حيث يمتلك نفس عدد النقاط ولكن من 28 لقاء، وتراجع الأهلي للمركز الثالث بـ58 نقطة من 26 مواجهة.

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وينشر "الموجز" المباريات المتبقية للأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري.

مباريات الأهلي: المصري- الإسماعيلي- النجوم- إنبي - الجيش- سموحة- المقاولون- الزمالك.

مباريات الزمالك: بيراميدز- الإسماعيلي (لقاء الدور الثاني)- دجلة- الحرس- الإنتاج- الداخلية- الجونة- الأهلي.

مباريات بيراميدز: الزمالك، المصري، مصر المقاصة، وادي دجلة، النجوم، حرس الحدود.

جدول ترتيب الدوري

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