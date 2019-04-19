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كتب: ضياء السقا
حقق بيراميدز فوزا صعبا على الأهلي، بهدف دون رد، مساء الخميس، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الخامس والعشرين بمسابقة الدوري الممتاز.
وسجل هدف بيراميدز الوحيد اللاعب البرازيلي كينو.
وعلى الجانب الآخر، حقق الزمالك فوزا سهلا على الإسماعيلي بهدفين نظيفين، عصر الخميس، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة.
وأحرز هدفي الزمالك، عمر السعيد، وأوباما.
وبذلك عاد الزمالك إلى صدارة الدوري برصيد 60 نقطة من 26 مباراة، متفوقا على بيراميدز الوصيف بفارق الأهداف، حيث يمتلك نفس عدد النقاط ولكن من 28 لقاء، وتراجع الأهلي للمركز الثالث بـ58 نقطة من 26 مواجهة.
جدول الدوري كاملا
وعلى صعيد الهدافين، واصل أحمد علي مهاجم المقاولون تربعه على الصدارة بـ15 هدفا، يليه محمود علاء وخالد قمر بـ13 هدفا لكل منهما.
قائمة الهدافين
كانت هذه تفاصيل خبر صراع القمة يشتعل.. ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الأهلي وفوز الزمالك.. وقائمة الهدافين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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