بالفيديو.. عمر ياسين لاعب باريس يختار تمثيل مصر عن فرنسا والجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن عمر ياسين، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، رغبته في تمثيل منتخب مصر بدلا من فرنسا والجزائر، مؤكدًا أنه يتوقع تتويج المنتخب المصري بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر.

وكان صاحب الـ19 عامًا انضم خلال شهر مارس الماضي إلى معسكر المنتخب الأوليمبي الأخير في إسبانيا تحت قيادة المدرب شوقي غريب، وقضى اللاعب يوما واحدًا في ذلك المعسكر.

ياسين المولود عام 2000 في فرنسا، لأب مصري وأم جزائرية، قال في تصريحات عبر "الحدث اليوم": "أريد اللعب لمنتخب مصر، وقام الجهاز الفني وزملائي باستقبالي في المعسكر بشكل جيد، وكنت سعيدًا بالتدريب والتواصل معهم".

وأضاف: "مسؤولو الجهاز الفني يتواصلون معي أثناء تواجدي في باريس حيث ألعب في فريق سان جيرمان تحت 19 عامًا، ويتبقى لي عام في عقدي مع النادي، وأتطلع إلى الظهور مع الفريق الأول، لكنني لا أعرف هل أستمر أم لا؟!".

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وأشار عمر ياسين في ختام تصريحاته إلى أنه سيتابع بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تحتضنها مصر في يونيو المقبل، مؤكدًا أنه يتوقع تتويج المنتخب المصري بلقب المسابقة.

وتستضيف مصر البطولة القارية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، وتعد تلك المرة الأولى التي تقام فيها كأس الأمم الإفريقية بمشاركة 24 منتخبًا.

وسبق لمصر تنظيم كأس الأمم أربع مرات من قبل، أعوام 1959، 1974، 1986 و2006.

يُذكر أن منتخب مصر، الذي وقع في مجموعة تضم منتخبات الكونجو الديموقراطية وأوغندا وزيمبابوي، يحمل الرقم القياسي في الفوز بكأس الأمم برصيد 7 ألقاب، أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008 و2010.