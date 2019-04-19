تصرف دي ليخت يقربه من برشلونة

أكد تقرير صحافي إسباني، اليوم الجمعة، أن برشلونة متفائل بشأن التعاقد مع مدافع أياكس الهولندي ماتياس دي ليخت، في الميركاتو الصيفي المقبل.

يحظى ماتياس دي ليخت باهتمام أكثر من فريق في الموسم الحالي، حيث يتنافس برشلونة مع يوفنتوس وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، للحصول على خدمات المدافع الهولندي.

ووفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن ماتياس دي ليخت أبلغ وكيله الإيطالي مينو رايولا، أنه يريد الانتقال إلى برشلونة، من أجل إيقاف المزاد الذي قد يحدث حوله في الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أياكس وعد بوضع سعر عادل لماتياس دي ليخت في الميركاتو المقبل، وعدم المضاربة للوصول إلى أعلى قيمة ممكنة للصفقة.