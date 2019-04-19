تدريبات الاتتليتكو تحمل خبر سار للجماهير

عاد مهاجم أتلتيكو مدريد، دييغو كوستا، اليوم الجمعة، للمشاركة في تدريبات الفريق مع باقي زملاءه، بعدما رفض أمس الخميس المشاركة في تدريب “الأتلتي”، بسبب العقوبة التي يعتزم النادي المدريدي فرضها عليه على خلفية طرده من مواجهة برشلونة في الجولة 31 من “الليغا”.

وانضم كوستا للتدريب الجماعي في المدينة الرياضية لأتلتيكو، عشية مواجهة إيبار على ملعب إيبوروا.

ومباراة السبت ستكون الثانية من ضمن 8 مباريات ينبغي أن يتم إيقافه عن اللعب خلالها بموجب عقوبة فرضتها عليه لجنة المنافسات على خلفية طرده على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة 31 من “الليغا”.

وبعدما أبلغ “الأتلتي” اللاعب بالملف التأديبي الذي فتحه النادي بحقه داخلياً ويشمل غرامة كبيرة، رفض كوستا المشاركة في تدريب الفريق، رغم أنه حضر إلى المدينة الرياضية.