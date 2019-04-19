تقارير إسبانية تكشف موقف كريستيانو رونالدو من الرحيل عن يوفنتوس

انتقد إيدي أجيري صديق كريستيانو رونالدو والصحفي المقرب له، إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي مؤكدًا أن رونالدو لن يقوم بكل شيء بمفرده دون مساعدة الآخرين.
وأشار أن رونالدو يقوم بكل ما يستطيع القيام به، حيث أنه أفضل هداف للفريق الإيطالي وأكثر من صنع أهداف فيالدوري الإيطالي، ويضع بصمته في المباريات الكبيرة والحاسمة، لكنه لن يستطيع القيام بكل شيء بمفرده، وأنه يحتاج للمزيد.
وأضاف أجيري أن يوفنتوس عليه القيام بالمزيد من العمل، من أجل مساعدة رونالدو وتحقيق أهداف النادي التي
وأكد أجيري:" رونالدو لا يفكر في الرحيل عن يوفنتوس ، ذلك ليس صحيحًا أنه يريد المغادرة عن اليوفي".
وكانت قد أشارت التقارير أن رونالدو محبط من إدارة يوفنتوس، ويفكر بالرحيل، بعد الخروج المخيب أمام أياكس بدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
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