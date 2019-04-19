مدرب ليفربول: تركيزنا الآن على كارديف سيتي وليس برشلونة

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن الفريق يأخذ الأمور بشكل تدريجي ويركز حاليًا على مباراة الفريق القادمة فقط، وليس برشلونة.

وأشار كلوب أن الفريق لا يفكر في مباراة برشلونة حاليًا بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بل في المباراة القادمة لدى الفريق أمام كارديف سيتي، والتي من المقرر لها، بعد غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة كارديف: " نحن

لا نتحدث عن بورتو أو برشلونة، بل نتحدث فقط عن الخصم التالي, الفرصة التالية وهي كارديف".

وأضاف: " يفكر الناس في برشلونة ولكن قبل ذلك، هناك كارديف وهيدرسفيلد مباريات لها نفس الأهمية، هناك مَهمَّة كبيرة أمامنا للقيام بها في نهاية هذا الأسبوع".

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وتابع: " إنها فترة حاسمة من الموسم الآن، من الجيد أن ننافس على الدوري ومازلنا نتواجد في

دوري أبطال أوروبا, إنها علامة على النجاح بالنسبة لنا".

وأضاف: "يمكنك أن تتخيل أنَّ حصص التدريبات منخفضة الكثافة، لسنا بحاجة إلى القيام بالكثير لأن أهم الحصص هي تلك التي نلعبها".

واستدرك: "لدينا مجموعة رائعة، جميع اللاعبين قريبين من بعضهم البعض حقًا، الأمر يدور حول خلط الإمكانيات مع الشخصية، الشخصية الأفضل تجعلك فريقًا صعب مواجهته وكان لدينا هذا منذ اليوم الأول من الموسم".

وعن محمد صلاح: "مو نموذج يحتذى به في العديد من الأشياء المختلفة، من الجيد حقًا أن يكون معنا هو وساديو أيضًا، هما مسلمان ممتلئان بالحب، إنه شيءٌ مؤثر للغاية بالنسبة لنا".