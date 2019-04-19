وزارة الرياضة تطبع ١٠٠ ألف نسخة من التعديلات الدستورية لتوزيعها على المحافظات

قامت وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم الجمعة، بتوزيع 100 ألف نسخة من نص التعديلات الدستورية وذلك من اجل توزيعها علي مراكز الشباب بالجمهوية والمنتديات ومراكز التعليم المدني, والجامعات والهيئات والوزارات والأندية الكبري ومؤسسات الدولة تحت شعار "الكلمة_كلمتك".

وتشارك الوزارة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في نشر الوعي السياسي بالتعديلات الدستورية ٢٠١٩

حيث قامت الوزارة بطباعة عدد ١٠٠ ألف نسخة تضمنت التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها خلال الفترة ٢٠-٢٢ أبريل الجارى.

وأشار صبحى أن الوزارة تلعب دورها في نشر الصورة الصحيحة للتعديلات الدستورية وذلك لمكافحة الشائعات التى تحيط بالمشهد السياسي المصاحب لعملية إجراء الاستفتاء.

وأكد صبحى بأنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية من مساعدى ومعاونى الوزير يكون عملها خلال ٢٤ ساعة بمقر ديوان الوزارة وطوال مدة الاستفتاء وكذلك غرفة عمليات محلية بكل مديرية شباب.

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وأكد الوزير علي توجه سياسة الوزارة خلال الفترة القادمة نحو تحويل مراكز الشباب الي مراكز خدمة مجتمعية وفقا لما أكد عليه السيد الرئيس مشيرا أن مراكز الشباب باعتباره وحدة تتعامل مع كافة الفئات العمرية ومع مختلف المناطق الجغرافية.