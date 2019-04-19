عامر حسين: لم نحدد موعدًا نهائيًا ل" كأس مصر"

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه لم يحدد يوم 2 يونيو موعدًا لإقامة نهائي كأس مصر للموسم الحالي. نهائي كأس مصر للموسم الحالي. قال عامر، إنه يعطي بطولة الدوري أولوية في الوقت الحالي، خاصة مع ارتباط الزمالك بالمشاركة في بطولة الكونفدرالية، موضحًا أنه سيضع مواعيد لمباريات كأس مصر خلال الفترة المقبلة.

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