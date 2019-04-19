فرجاني ساسي: روحي المعنوية مرتفعة..وسألحق بكأس الأمم الأفريقية

أكد التونسي فرجاني ساسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن روحه المعنوية مرتفعة للغاية بعد أن أجري عملية جراحية بالأمس بعد إصابتهفي لقاء الزمالك أمام حسنية أغادير في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.
وقال ساسي: "خرجت من المستشفى بالأمس وحالياً
واختتم ساسي : "سألحق ببطولة الأمم مع المنتخب التونسي إن شاء الله" .
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