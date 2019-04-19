فرجاني ساسي: روحي المعنوية مرتفعة..وسألحق بكأس الأمم الأفريقية

أكد التونسي فرجاني ساسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن روحه المعنوية مرتفعة للغاية بعد أن أجري عملية جراحية بالأمس بعد إصابته

في لقاء الزمالك أمام حسنية أغادير في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

وقال ساسي: "خرجت من المستشفى بالأمس وحالياً

أتواجد في المنزل للحصول على فترة راحة"، وأضاف : "سأبدأ تدريبات تأهيلية بعد أسبوع دون المشي على قدمي اليمنى" .

واختتم ساسي : "سألحق ببطولة الأمم مع المنتخب التونسي إن شاء الله" .