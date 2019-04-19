دونجا مهدد بالغياب عن بيراميدز في مباراة الزمالك بالدوري

أصبح نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط فريق بيراميدز مهدداً بالغياب عن مباراة فريقه المقبلة أمام الزمالك والمقرر لها يوم الثلاثاء القادم ضمن منافسات الدوري الممتاز .
وتعرض دونجا لكدمة قوية فيالقدم، حيث ينتظر الجهاز الفني للفريق بقيادة رامون دياز إجراء فحص طبي على قدم اللاعب لحسم مشاركته في اللقاء من عدمها .
وفي ذات الإطار، اطمأن الجهاز الفني للفريق على جاهزية البرازيلي كينو للمباراة المقبلة، بينما يسابق البيروفي بينافينتي الزمن للحاق بمواجهة الزمالك بعد أن غاب عن لقاء الأمس أمام الأهلي بعد الإصابة التي تعرض لها في الجولة قبل الماضية أمام الاتحاد السكندري.
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