اتحاد الكرة يكشف موقفه من "خناقة" لقاء الأهلي وبيراميدز

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، عن موقف الجبلاية من الأزمة التي نشبت بين أحمد فتحي، لاعب الأهلي، ومحمد العاصي، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، عقب مباراة الفريقين أمس، التي انتهت بفوز بيراميدز بهدف من دون رد.

قال المصدر لـ"الوفد"، إن اتحاد الكرة لا علاقة له بالأزمة التي حدثت، خصوصًا أنها تأتي بين أحد المسئولين في بيراميدز مع أحمد فتحي، لاعب الأهلي، ولجنة المسابقات لا يمكنها معاقبة مسئول، كما أن ما

حدث لم يرد في الشريط الأصلي للمباراة.

جدير بالذكر أن أحمد فتحي دخل في مشادة عنيفة، وصلت إلى حد التشابك بالأيدي، مع محمد العاصي، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، وركل فتحي باب الممر المؤدي لغرف خلع الملابس في ستاد بتروسبورت بقدمه، ما أدى لتكسير زجاج الباب.