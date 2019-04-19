تعرف على حكام مباريات الدوري الممتاز.. اليوم

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات، اليوم الجمعة، ضمن الأسبوع 30 لدوري القسم الأول، على النحو التالي: الاتحاد ومصر المقاصة: إبراهيم نور الدين ويعاونه محمد عزازي وأحمد بكر، وياسر عبد الحق حكماً رابعاً، وكل من محمد يوسف وسيد عبد الله حكماً خامساً. وكل من محمد يوسف وسيد عبد الله حكماً خامساً. الجونة وطلائع الجيش: محمد معروف ويعاونه محمد فاروق وخالد السيد، وهيثم الشريف حكماً رابعاً، وكل من عاطف حسين ومحمد عباس Advertisements قابيل حكماً خامساً. الداخلية وسموحة: محمود عاشور ويعاونه تحسين أبو السادات وأحمد صلاح، وأشرف مسعد حكماً رابعاً، وكل من مبروك نبيل ومحمد عبد العزيز حكماً خامساً. الإنتاج الحربي والمقاولون العرب: طارق مجدي ويعاونه عادل ماهر ومحمد أبو العزايم، وعمرو جلال حكماً رابعاً، وكل من إبراهيم محجوب ومحمد التابعي حكماً خامساً.

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