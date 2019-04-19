قرار جديد من الخطيب ضد لاعبي الأهلي

قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تجميد مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لنهاية الموسم. جاء قرار الخطيب كرد فعل على الهزيمة أمام بيراميدز بهدف نظيف في بطولة الدوري. كان الخطيب عاقب لاعبي الأهلي بخصم 10% من

عقودهم بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا، عقب الخسارة القاسية أمام صن داونز، بطل جنوب أفريقيا، بخماسية مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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