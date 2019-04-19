موعد مباراة أهلي جدة والوحدة في الدوري السعودي .. والقنوات الناقلة

يستضيف فريق أهلي جدة نظيره الوحدة مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) ضمن منافسات الجولة 28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان .
موعد مباراة أهلي جدة والوحدة بالدوري السعودي
تنطلق مباراة أهلي جدة والوحدة بالدوري السعودي في تمام الثامنة إلا الربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في التاسعة إلا الربعمساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة الا الربع بتوقيت مدينة أبوظبي .
القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة والوحدة بالدوري السعودي
تنقل مباراة أهلي جدة والوحدة ضمن منافسات الدوري السعودي عبر قناة KSA Sports 1 HD بصوت المعلقين الرياضيين مشاري القرني، وحماد العنزي.
يخوض الأهلي مباراة اليوم بقيادة فنية جديدة بعد
ويسعي الأهلي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نقاط المباراة الثلاثة للاستمرار في صراع التواجد بالمربع الذهبي حيث يحتل الفريق حاليًّا المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة خلف كل من الشباب والتعاون .
علي الجانب الآخر يسعي الوحدة للعودة بنتيجة إيجابية خاصة وأن الفريق يلعب المباراة دون ضغوط في ظل ابتعاده عن المنافسة علي الصدارة وابتعاده عن صراع الهبوط الي الدرجة الثانية.
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