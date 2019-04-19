معلق مغربي يتهكم على تأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية

تهكم المعلق الرياضي المغربي “سفيان الرشيدي” على تأهل الزمالك إلى نصف نهائي الكونفدرالية على حساب حسنية أكادير بهدف دون رد مطلع الأسبوع الماضي، مؤكدًا أنه حدث بعد جملة من الأخطاء التحكيمية الواضحة للحكم الأنجولي هيلدر مارتينيز، أثرت تأثيرًا مُباشرًا على النتيجة النهائية للمباراة.

وتغاضى هيلدر مارتينيز عن طرد مدافع الزمالك “محمود علاء” في الشوط الأول بعد عرقلته لمهاجم حسنية أكادير وهو في طريقه للانفراد بالحارس محمود جنش، وفي الدقيقة 83 عاد للسقوط في خطأ أكثر فجاجة، بالتغاضي عن احتساب هدف صحيح لصالح حسنية أكادير بحجة عدم تجاوز الكرة لخط المرمى بكامل محيطها، رغم وضوح الرؤية للجميع.

وتطرق سفيان الرشيدي إلى أحداث تلك المباراة في مستهل تعليقه على قمة الدوري المغربي للمحترفين بين “حسنية أكادير والوداد البيضاوي” التي أقيمت يوم أمس الخميس في الجولة الـ 24 من البطولة.

وقال المعلق عبر قناة الرياضية المغربية الثانية “حسنية أكادير من أفضل فرق البطولة الوطنية حاليًا وكان يستحق التواجد بين الأربعة الكبار ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية”.

وأضاف “لم يحالفه التوفيق بسبب حكم مباراته أمام الزمالك، فقد ارتكبت ضده جملة من الأخطاء التحكيمية المؤثرة علي النتيجة النهائية للمباراة، ومن بين تلك الأخطاء، تغاضي الحكم عن احتساب هدف صحيح في الدقائق الأخيرة لصالح الحسنية”.

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وأكد سفيان “لو لم يقع الحكم في تلك الأخطاء الفادحة لكان حسنية أكادير حجز مكانًا لنفسه بين الأربعة الكبار. على كل حال، حدث ما حدث، وأصبح ذلك جزءًا من الماضي”.

وختم في هذا الصدد “عثرة غير متوقعة للحسنية أمام الزمالك المصري، والحسنية اليوم لديه رغبات وأطماع مشروعة للتأهل إلى المسابقات القارية الموسم المقبل، فهو ينافس بشراسة أمام الرجاء لاحتلال مركز الوصافة”.

إلى ذلك، قدم نادي حسنية أكادير شكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف ضد الحكم هيلدر مارتينيز، لإيقافه عن العمل لعدد من المباريات في المسابقات القارية خلال الفترة القادمة، عاقبًا له على تلك الهفوات الفادحة التي بدت بالنسبة للجانب المغربي “أخطاءً متعمدة” لإقصاء حسنية أكادير.

في سياق آخر، تمكن حسنية أكادير من تحقيق الفوز على الوداد الذي يُعد أحد أقوى أندية القارة السمراء هذا الموسم، بهدفين حملا توقيع الفلسطيني تامر صيام والمغربي كريم البركاوي، مقابل هدف سجله النيجيري مايكل باباتوندي.

وتقدم الفريق الجنوبي إلى المركز الثالث في جدول الترتيب العام للبطولة برصيد 36 نقطة بفارق 7 نقاط عن الرجاء الثاني، قبل سبع جولات من نهاية الموسم.

وأمام الحسنية فرصة لتقليص فارق النقاط إذا استطاع هزيمة الفتح الرباطي والرجاء في الجولتين القادمتين، مع انتظار هدية من الوداد بإسقاط الرجاء في الديربي يوم 21 أبريل الجاري.