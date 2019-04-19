رياضة | محمد عودة يعلن قائمة بتروجت لمواجهة النجوم

أعلن محمد عودة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، قائمة فريقه لمواجهة نظيره النجوم غدا السبت ضمن مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة بتروجت كلا من :-

محمد أبو النجا - حسام حسن - أحمد زولا - أحمد لالا - عبد الرحمن السويسي - محمود صلاح - أحمد عفيفي - محمد فييرا - علاء علي - علي عيد - أحمد سالم صافي - أحمد السباعي - أحمد العجوز - حميد ماو - كريس جادي - حمادة طلبة - مراون النجار - إسلام صيام - محمد أسامة - شكري نجيب - محمود عماد - محمد صبحي.

إيقاف مستحقات لاعبي الإسماعيلي بعد الهزيمة من الزمالك

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، إيقاف مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى بسبب سوء النتائج.

وسقط الإسماعيلي في فخ الهزيمة أمام الزمالك بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس، ضمن مؤجلات الدوري العام.