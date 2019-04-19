رياضة | إيقاف مستحقات لاعبي الإسماعيلي بعد الهزيمة من الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيقاف مستحقات لاعبي الإسماعيلي بعد الهزيمة من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، إيقاف مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى بسبب سوء النتائج.
وسقط الإسماعيلي في فخ الهزيمة أمام الزمالك بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس، ضمن مؤجلات الدوري العام.
مفاجأة سارة لعبدالله السعيد بعد الفوز على الأهلي
استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني على استدعاء عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز لمعسكر المنتخب المقبل قبل كأس الأمم الإفريقية.
وغاب السعيد عن معسكر المنتخب منذ تولي أجيري تدريب الفراعنة.
ونال اللاعب استحسان المدير الفني للمنتخب خلال مباراة الأهلي وبيراميدز بالأمس بعدما تواجد جهاز المنتخب لمتابعة العناصر المرشحة للانضمام للمنتخب في البطولة.