رياضة | إيقاف مستحقات لاعبي الإسماعيلي بعد الهزيمة من الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيقاف مستحقات لاعبي الإسماعيلي بعد الهزيمة من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، إيقاف مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى بسبب سوء النتائج.

وسقط الإسماعيلي في فخ الهزيمة أمام الزمالك بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس، ضمن مؤجلات الدوري العام.

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