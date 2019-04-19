رياضة | "فهيم" يشرف فنيآ علي بطولة غرب آسيا لكمال الأجسام بالبحرين ويشيد بأتحاد البحرين في نشر اللعبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فهيم" يشرف فنيآ علي بطولة غرب آسيا لكمال الأجسام بالبحرين ويشيد بأتحاد البحرين في نشر اللعبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتواجد الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام، ورئيس الاتحاديين العربي والافريقي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، في العاصمة البحرينية المنامة للإشراف علي بطولة غرب آسيا، التي ستقام في الفترة من 18-21 من شهر أبريل الجاري ،علي صالة الشيخ عبد العزيز بجامعة البحرين بالصخير بمشاركة متميزة لكافة المنتخبات لغرب آسيا.

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ومن جانبه أعرب الدكتور عادل فهيم عن سعادته بتواجده في بلده الثاني مملكة البحرين، وافتخر واعتز أن ازورها في مثل هذه المناسبات الرياضية الكييره مثل بطولة غرب آسيا.

وأضاف "فهيم" ان اتحاد غرب آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية، في ايڈ أمينة مع معالي الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة، ومنذ وجوده في عالم هذه الرياضة ،وترؤسه الاتحاد الآسيوي والبحريني،ووجوده كنائب لرئيس الاتحاد الدولي قدم الكثير للعبة وساهم في انتشارة في كافة دول آسيا.ولايسعيني الا تقديم الشكر والتقدير له علي مجهوداته الرائعة،هذا بجانب إنه كسب شخصيات وطاقات شبابية كسلطان الغانم الذي يترأس الاتحاد البحريني الشقيق، واتحاد غرب آسيا والذي يسجل نجاح جديد بتنظيمه بطولة غرب آسيا ،ونحن كأتحاد دولي نثمن هذا الدور الايجابي لهذه الاتحادات القارية والإقليمية ،والتي تساهم فى تطوير اللعبة ،ومملكة البحرين رائدة وسباقة في هذا المجال وكل مرة ازور فيها البحرين المس التطور الهائل للعبة.