رياضة | تعرف على قيمة الشرط الجزائي في عقد لاسارتي مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على قيمة الشرط الجزائي في عقد لاسارتي مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي هزيمة جديدة أمام بيراميدز بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مؤجلات الجولة الـ25 لبطولة الدوري المصري.

وتعالت أصوات جماهير الأهلي للمطالبة برحيل لاسارتي، عقب الخسارة في مباراة الأمس بسبب تراجع مستوى الفريق في الفترة الأخيرة.

Advertisements

وفي حالة إقالة لاسارتي من الأهلي سيكون مجلس إدارة القلعة الحمراء مطالبا بسداد قيمة الشرط الجزائي .

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي للأوروجوياني مارتن لاسارتي قرابة الـ6 مليون ونصف المليون جنيه مصري، حيث ينص العقد على دفع 3 شهور من قيمة راتب المدرب كشرط جزائي في حالة فسخ التعاقد ويتقاضى لاسارتي شهريًا من الأهلي 90 ألف دولار، في الوقت الذي يتقاضى فيه سباستيان المدرب المساعد 20 ألف دولار، في حين يتحصل إليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية على 15 ألف دولار، ومن ثم يبقى مجموع ما يمنحه الأهلي للاسارتي ومعاونيه 125 ألف دولار شهريًا، ومن ثم يحتاج الأهلي إلى ما يقارب 6 ملايين و450 ألف جنيه مصري؛ للتخلص من لاسارتي ومعاونيه.