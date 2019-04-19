رياضة | فرجاني ساسي يعلن موعد عودته للملاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرجاني ساسي يعلن موعد عودته للملاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تطورات الإصابة التي يعاني منها والعلمية الجراحية التي خضع لها مؤخرًأ.

وقال فرجاني في تصريحات خاصة: "معنوياتي مرتفعة للغاية بعد العملية الجراحية التي خضعت لها وسعيد جدًا من حالة الحب لدى الجميع والحرص على الاتصال بي".

وأضاف: "خرجت من المستشفى وسأبدأ التدريبات البدنية خلال أيام ولكن دون أن أسير على قدمي التي أجريت فيها العملية الجراحية".

وواصل: "سأكون متواجد في بطولة أمم افريقيا 2019 مع منتخب تونس وسأكون جاهزًا منذ بداية البطولة بشكل طبيعي".

يذكر أن فرجاني تعرض للإصابة في شظية القدم خلال مباراة الزمالك مع حسنية أغادير المغربي في إياب الدور ربع النهائي ضمن منافسات الكونفدرالية الافريقية.

خطة جديدة من الزمالك للحفاظ على صدارة الدوري

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ينوي رئيس الزمالك التقدم بطلب لاتحاد الكرة من أجل تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين فريقه وبين الأهلي خلال المباريات المقبلة.

ويرغب رئيس النادي في إقامة مباريات فريقه في نفس موعد مباريات الأهلي وذلك لعدم تأثر فريقه بنتائج الأهلي وأيضا عدم خوض الأهلي لمبارياته بعد علمه بنتائج الزمالك.

يذكر أن الزمالك يتصدر ترتيب جدول الدوري العام برصيد ٦٠ نقطة ويأتي بيراميدز وصيفا بنفس الرصيد ومبارتين أكثر فيما يحل الأهلي ثالثا ب٥٨ نقطة.

مفاجأة سارة لعبدالله السعيد بعد الفوز على الأهلي

استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني على استدعاء عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز لمعسكر المنتخب المقبل قبل كأس الأمم الإفريقية.

وغاب السعيد عن معسكر المنتخب منذ تولي أجيري تدريب الفراعنة.

ونال اللاعب استحسان المدير الفني للمنتخب خلال مباراة الأهلي وبيراميدز بالأمس بعدما تواجد جهاز المنتخب لمتابعة العناصر المرشحة للانضمام للمنتخب في البطولة.