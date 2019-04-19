رياضة | تعرف على حكام مباريات اليوم الجمعة في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على حكام مباريات اليوم الجمعة في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم الجمعة، ضمن الأسبوع 30 لدوري القسم الأول، على النحو التالي :

الاتحاد ومصر المقاصة : إبراهيم نور الدين ويعاونه محمد عزازي وأحمد بكر، وياسر عبد الحق حكماً رابعاً، وكل من محمد يوسف وسيد عبد الله حكماً خامساً.

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الجونة وطلائع الجيش : محمد معروف ويعاونه محمد فاروق وخالد السيد، وهيثم الشريف حكماً رابعاً، وكل من عاطف حسين ومحمد عباس قابيل حكماً خامساً.