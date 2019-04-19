رياضة | محمد فضل يواصل جولاته لتفقد ملاعب التدريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد فضل يواصل جولاته لتفقد ملاعب التدريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل محمد فضل مدير بطولة كأس أمم أفريقيا جولاته في ملاعب التدريب المخصصة لاستقبال المنتخبات.

وزار فضل ملعب المقاولون العرب لتفقد أعمال التطوير والتأكد من أن كل شيء يسير وفق الجدول الزمني الموضوع مسبقا.

وحرص فضل على مطابقة اشتراطات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على ملعب التدريب الرئيسي في المقاولون وكذلك ملعب التدريب الفرعي، وذلك في غرف خلع الملابس وكفاءة إضاءة الملعب وحالة النجيل الطبيعي.

وتوجه بعد ذلك مدير اللجنة المنظمة إلى ملعب نادي السكة الحديد لاستكمال جولاته اليومية والتي شهدت في اليومين السابقين زيارة ملعب الشمس وايرو سبورت والكلية الحربية.

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وكانت اللجنة المنظمة قد استقرت على تخصيص ملعب تدريب لكل منتخب تأهل للمشاركة في البطولة لمنح الفرق خصوصية وحرية في اختيار مواعيد المران.

في المعتاد يتشارك المنتخبات في ملاعب التدريبات ويرسل كل فريق جدول حصصه التدريبية للتنسيق، لكن مصر تحرص على تقديم بطولة استثنائية في كل شيء لذلك تم تخصيص ملعب تدريب لكل منتخب.

ويأتي ذلك مع وجود ٢٤ منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة التي تنطلق ٢١ يونيو المقبل.

وتستمر الزيارات اليومية للاستادات وملاعب التدريب للاطمئنان إلى أن كل شيء يسير وفق الجدول الزمني وتسليم كل الاستادات وملاعب التدريب والفنادق إلى الكاف والمنتخبات مع الموعد المحدد سلفا.