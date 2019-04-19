رياضة | خطة جديدة من الزمالك للحفاظ على صدارة الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة جديدة من الزمالك للحفاظ على صدارة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي رئيس الزمالك التقدم بطلب لاتحاد الكرة من أجل تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين فريقه وبين الأهلي خلال المباريات المقبلة.

ويرغب رئيس النادي في إقامة مباريات فريقه في نفس موعد مباريات الأهلي وذلك لعدم تأثر فريقه بنتائج الأهلي وأيضا عدم خوض الأهلي لمبارياته بعد علمه بنتائج الزمالك.

يذكر أن الزمالك يتصدر ترتيب جدول الدوري العام برصيد ٦٠ نقطة ويأتي بيراميدز وصيفا بنفس الرصيد ومبارتين أكثر فيما يحل الأهلي ثالثا ب٥٨ نقطة.

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مفاجأة سارة لعبدالله السعيد بعد الفوز على الأهلي

استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني على استدعاء عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز لمعسكر المنتخب المقبل قبل كأس الأمم الإفريقية.

وغاب السعيد عن معسكر المنتخب منذ تولي أجيري تدريب الفراعنة.

ونال اللاعب استحسان المدير الفني للمنتخب خلال مباراة الأهلي وبيراميدز بالأمس بعدما تواجد جهاز المنتخب لمتابعة العناصر المرشحة للانضمام للمنتخب في البطولة.