رياضة | الخطيب يرفض رحيل لاسارتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب يرفض رحيل لاسارتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتمسك محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ببقاء الأوروجوياني مارتن لاسارتي على رأس القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وطلب عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة النادي الأحمر ضرورة رحيل لاسارتي، لكن الخطيب يرى بأن الوقت غير مناسب لرحيل المدرب الأوروجوياني كما أن البدائل المتاحة ليست على مستوى النادي سواء محليا أو أجنبيا.

ويرى عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي الأحمر بأن بقاء لاسارتي سيحرم الفريق من التتويج بلقب الدوري وسيزيد من خسارة الفريق للمزيد من المباريات.