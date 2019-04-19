رياضة | مفاجأة سارة لعبدالله السعيد بعد الفوز على الأهلي

استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني على استدعاء عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز لمعسكر المنتخب المقبل قبل كأس الأمم الإفريقية.

وغاب السعيد عن معسكر المنتخب منذ تولي أجيري تدريب الفراعنة.

ونال اللاعب استحسان المدير الفني للمنتخب خلال مباراة الأهلي وبيراميدز بالأمس بعدما تواجد جهاز المنتخب لمتابعة العناصر المرشحة للانضمام للمنتخب في البطولة.

إدارة الزمالك تصفي الأجواء بين جروس ومساعده

تدخل مجلس إدارة نادي الزمالك لتصفية الأجواء بين كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك وأيمن عبد العزيز المدرب المساعد للفريق بعد الخلاف الذي حدث في مباراة حسنية أغادير المغربي بإياب الدور ربع النهائي للكونفدرالية الافريقية.

وشدد مسئولو الزمالك على المدرب أن وجود المساعدين المصريين معه بهدف تسهيل المهمة عليه ووجود أكثر من رأي يساعد في النهاية على الوصول إلى القرار الأفضل سواء من ناحية التشكيل أو التغييرات وطالبوه بضرورة تفعيل صلاحيات الجهاز المعاون له بشكل أكبر.

وكان جروس قد أحرج عبد العزيز في مباراة حسنية أغادير المغربي ضمن منافسات الكونفدرالية الافريقية بعدما رفض الحديث معه في بعض الأمور الفنية.