رياضة | الأهلي ينتظر الموقف النهائي لـ"إكرامي" من مباراة المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي ينتظر الموقف النهائي لـ"إكرامي" من مباراة المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي موقف شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأحمر وإعلان جاهزيته قبل المباراة المقبلة أمام المصري.

ويغيب محمد الشناوي عن مباراة الأهلي المقبلة أمام المصري بسبب الإيقاف بعدما حصل على الإنذار الثالث في مباراة الأمس أمام بيراميدز، والتي خسرها الفريق الأحمر بهدف نظيف.

ويأمل الجهاز الفني للفريق الأحمر في لحاق إكرامي بمباراة المصري البورسعيدي، حيث يغيب عن المشاركة مع الفريق بعدما تعرض للإصابة بمزق في عضلة السمانة نهاية شهر فبراير الماضي.