رياضة | ليفربول يصدم برشلونة قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يصدم برشلونة قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادي ليفربول الإنجليزي، رفع قيمة تذاكر مباراة إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، على جماهير فريق برشلونة منافسه في هذا الدور.

وكان نادي مانشستر يونايتد قد رفع أسعار تذاكر مباراة ذهاب ربع النهائي على جماهير برشلونة التي أقيمت على ملعب «أولد ترافورد»، ومساواتها بالقيمة التي قررها النادي الكتالوني لسعر تذكرة الضيوف في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب «كامب نو»، والتي بلغت 119 يورو، وحسب العديد من التقارير فإنها كانت أغلى تذكرة في تاريخ «الشياطين الحمر» بعيدًا عن المباريات النهائية.

وحصل ليفربول على 4620 تذكرة لجماهيره التي ستحضر ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، والتي ستقام على ملعب «كامب نو» في الأول من مايو المقبل، وقيمة التذكر تصل إلى 119 يورو.

وردًا على ذلك، قامت إدارة «الريدز» برفع أسعار التذاكر على جماهير النادي الكتالوني التي من المنتظر أن تتواجد في ملعب «أنفيلد»، بنفس القيمة التي حددها نادي برشلونة، وسوف يتم استخدام فرق السعر من أجل ضمان أن تدفع جماهير ليفربول 88 يورو فقط من أجل الحصول على تذكرة مباراة الذهاب.

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ونشر نادي ليفربول بيانًا عبر موقعه الرسمي جاء فيه: «جميع تذاكر جماهير الفريق الضيف في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال قيمتها 119 يورو، وهو ما يتماشى مع الأسعار التي وضعها برشلونة في المباريات التي تقام على ملعبه في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم».

وأضاف البيان: «ونتيجة لذلك، فإن ليفربول سيكلف جماهير برشلونة ذات سعر التذكرة في مباراة الإياب التي ستقام على ملعب أنفيلد في السابع من مايو».

واختتم البيان: «الدخل الإضافي من أسعار التذاكر الأغلى سوف يتم استخدامه لدعم جماهير ليفربول التي ترغب في حضور مباراة الذهاب، مما سيقلل سعرها بقيمة 31 يورو، لتصل قيمتها إلى 88 يورو».