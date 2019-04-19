رياضة | عاجل.. فرمان ناري من الخطيب بعد سقوط الأهلي أمام بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فرمان ناري من الخطيب بعد سقوط الأهلي أمام بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مضاعفة الغرامة المالية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد الخسارة أمس أمام بيراميدز.

وفرط الأهلي مساء أمس في صدارة الدوري الممتاز، بعدما سقط أمام بيراميدز بهدف كينو في المباراة التي أقيمت على ستاد بتروسبورت والمؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة.

كما قرر بيبو تجميد مستحقات اللاعبين بعد خسارة الأمس، واستمرارا لسلسة النتائج السلبية في الفترة الأخيرة بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا.