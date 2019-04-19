رياضة | محمد هاني يعود للتشكيل الأساسي للأهلي أمام المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد هاني يعود للتشكيل الأساسي للأهلي أمام المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خدمات محمد هاني الظهير الأيمن، خلال مواجهة المصري البورسعيدي، بالدوري العام.

وغاب هاني، عن فريقه أمام بيراميدز سبورت أمس، بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام مصر المقاصة بالدوري العام.

Advertisements

ويستأنف الأهلي تدريباته، غدًا السبت، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات، اليوم الجمعة؛ عقب الهزيمة أمام بيراميد سبورت، بهدف دون رد باللقاء الذي أقيم أمس الخميس على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي المصري البورسعيدي، مساء الخميس المقبل ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز.