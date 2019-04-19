انت الان تتابع 300 مليون يورو.. ثروة أياكس المنتظرة في الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يقدم أياكس مستويات مبهرة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد الوصول إلى نصف النهائي، بفضل جيل شاب من اللاعبين سيمنح ثروة لأياكس في حال رحيلهم الصيف المقبل

في الوقت الذي أشار فيه المدير الرياضي لنادي أياكس، مارك أوفرمارس، إلى صعوبة الاحتفاظ بخدمات لاعبيه فرينكي دي يونج -انتقل إلى برشلونة الصيف المقبل- وماتياس دي ليخت، قبل بداية الموسم الجاري، إلا أنه لم يتوقع أن يقدم فريقه هذا الموسم التاريخي في دوري أبطال أوروبا، ومع استعداد دي ليخث للرحيل هو الآخر، سيكون أياكس في مهمة صعبة للغاية الصيف المقبل للاحتفاظ بخدمات باقي لاعبيه، ففي الوقت الذي أنفق فيه أياكس 50 مليون يورو لضم لاعبيه الأساسيين، سيملك فرصة بيعهم مقابل 300 مليون يورو الصيف المقبل.

فرينكي دي يونج تعاقد برشلونة مع دي يونج مقابل 75 مليون يورو، متفوقًا في صراع ضمه على كل من مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان. ماتياس دي ليخت تسلط الأضواء حاليًا على قائد أياكس الذي سبق أن صرح مدربه إيريك تين هاج بأنه لا يعرف ما إذا كان سينضم إلى برشلونة أم بايرن ميونيخ، وهناك يوفنتوس أيضًا في قائمة الراغبين

فرينكي دي يونج تعاقد برشلونة مع دي يونج مقابل 75 مليون يورو، متفوقًا في صراع ضمه على كل من مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان. ماتياس دي ليخت ماتياس دي ليخت تسلط الأضواء حاليًا على قائد أياكس الذي سبق أن صرح مدربه إيريك تين هاج بأنه لا يعرف ما إذا كان سينضم إلى برشلونة أم بايرن ميونيخ، وهناك يوفنتوس أيضًا في قائمة الراغبين في التعاقد معه وكذلك الحال ريال مدريد، وسيكون سعره قريبًا للغاية من دي يونج بالنظر إلى عمره الصغير ومقوماته الكبيرة، فهو اللاعب الذي سجل هدف الفوز على يوفنتوس، ليمنح أياكس بطاقة العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويصبح أصغر لاعب من أياكس يسجل في أياكس طوال تاريخ المسابقة الأوروبية في عصرها الحديث. أندريه أونانا أندريه أونانا تلقى حارس المرمى العديد من العروض ومن بينها برشلونة، الذي سبق أن مثل فريقه الرديف من قبل، إلا أن الحارس الكاميروني جدد تعاقده، ليعلن بقاءه مع الفريق الهولندي الموسم المقبل. Advertisements نصير مزراوي نصير مزراوي لم يلعب الظهير الأيمن البالغ من العمر 21 عامًا في أي مباراتي يوفنتوس في ربع النهائي بسبب الإيقاف والإصابة، ولكن لا خلاف على أهميته مع الفريق حيث سجل في دوري الأبطال هذا الموسم في شباك كل من بايرن ميونيخ وبنفيكا، وتراقبه أندية مانشستر يونايتد وأرسنال وليفربول. نيكو تاجليافيكو نيكو تاجليافيكو تعاقد أياكس مع الظهير الأيسر من إنديبندينتي مقابل 4 ملايين يورو في شهر يناير من عام 2018، وارتفعت قيمته بصورة ملحوظة منذ ذلك الحين، وسيتجه أوفرمارس لتولي مهمة المدير الرياضي لأرسنال الموسم المقبل، وبالتالي هناك إمكانية لاصطحاب الأرجنتيني معه، مع ترقب من أتلتيكو مدريد الراغب في الحصول على خدماته. دافيد ناريس دافيد ناريس دفع أياكس 12 مليون يورو لضم ناريس ليصبح ثاني أغلى لاعب في تاريخ الفريق الهولندي، وسجل هذا الموسم 14 هدفًا وصنع 13 هدفا آخر في الدوري الهولندي، وقدم عرضًا مميزًا أمام ريال مدريد، وسيلعب دورًا كبيرًا مع أياكس فيما تبقى من مباريات هذا الموسم. دوسان تاديتش دوسان تاديتش لم يتردد أياكس في التعاقد مع تاديتش مقابل 11,4 مليون يورو من ساوثهامبتون الصيف الماضي، ويقدم اللاعب الصربي مستويات مميزة في مركز المهاجم الوهمي مع أياكس هذا الموسم. دوني فان دي بيك دوني فان دي بيك تخصص اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في تسجيل الأهداف الهامة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، من خلال هز شباك كل من بايرن ميونيخ وريال مدريد ويوفنتوس، ليلفت أنظار ريال مدريد بفضل قدرته على الوصول إلى منطقة الجزاء في التوقيت المناسب مشابهًا في أسلوبه نجم تشيلسي السابق فرانك لامبارد، كما يتمتع بذكاء كبير في قراءة المباريات، ويوجد اسمه على رادر كل من توتنهام وأرسنال. حكيم زياش حكيم زياش مثل تاديتش، انضم زياش لأياكس من تفينتي مقابل 11 مليون يورو، ومن المنتظر أن يصل سعره إلى 40 مليون يورو الصيف المقبل، وهو الرقم الذي يطلبه الفريق الهولندي من بايرن ميونيخ المهتم بضمه. يذكر أن أياكس ينتظر مواجهة توتنهام الإنجليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بحثًا عن التأهل إلى المباراة النهائية للبطولة الأعرق على صعيد القارة العجوز للمرة الأولى منذ موسم 1995- 1996.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 300 مليون يورو.. ثروة أياكس المنتظرة في الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.