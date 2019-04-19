انت الان تتابع سولسكاير: لا يوجد عار من الخسارة أمام برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:خالد الفوي ١٩ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
برشلونة ومانشستر يونايتد
يرى مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، أن فريقه مقبل على اختبار كبير بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا بالخسارة بثلاثية نظيفة أمام برشلونة يوم الثلاثاء الماضي، ليخسر بدوره مانشستر 5 مباريات من آخر 7 لقاءات خاضها في جميع المسابقات، ويقاتل اليونايتد من أجل إنهاء الدوري في المراكز الأربعة الأولى للتأهل إلى دوري الأبطال، الموسم المقبل. وقال المدرب النرويجي: "عرفت الكثير عن اللاعبين خلال الفترة الماضية، فهناك من بهرني بالتزامه وهناك من يحتاج لإثبات الكثير لي، فلا مجال للاختباء، وسيرى الكل مستواك الحقيقي".
وأضاف سولسكاير: "النتائج المقبلة ستحدد مستقبل اللاعبين، والكل يعرف أن هناك مساحة للتطور، سنعمل عليها". وتابع: "مارسيال يتمتع بموهبة كبيرة، وجدد تعاقده معنا ويعرف أننا نؤمن به كثيرًا، وكل من يلعب في مانشستر يونايتد عليه أن يقدم الكثير كي يستمر معنا، وما ينطبق على مارسيال ينطبق على كل اللاعبين". وواصل:
وتابع: "مارسيال يتمتع بموهبة كبيرة، وجدد تعاقده معنا ويعرف أننا نؤمن به كثيرًا، وكل من يلعب في مانشستر يونايتد عليه أن يقدم الكثير كي يستمر معنا، وما ينطبق على مارسيال ينطبق على كل اللاعبين".
وواصل: "يجب ألا نشعر بالجنون في موسم الانتقالات، فهناك عمل علينا القيام به، فالأمر لن يُصلح بشراء 7 لاعبين على سبيل المثال، لكن علينا التعامل مع الوضع خطوةً بخطوة، وبالطبع هناك صفقات سنبرمها في الصيف".
واستكمل: "علينا التعامل مع الوضع الحالي، وقبول خروجنا من دوري الأبطال، فلا يوجد عار من الخسارة أمام برشلونة، وعلينا العمل للعودة إلى تلك الملاعب الرائعة من جديد. ينتظرنا أسبوع مهم، واللاعبون في حالة ذهنية جيدة".
كانت هذه تفاصيل خبر سولسكاير: لا يوجد عار من الخسارة أمام برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.