انت الان تتابع سولسكاير: لا يوجد عار من الخسارة أمام برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ١٩ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

برشلونة ومانشستر يونايتد

يرى مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، أن فريقه مقبل على اختبار كبير بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا بالخسارة بثلاثية نظيفة أمام برشلونة يوم الثلاثاء الماضي، ليخسر بدوره مانشستر 5 مباريات من آخر 7 لقاءات خاضها في جميع المسابقات، ويقاتل اليونايتد من أجل إنهاء الدوري في المراكز الأربعة الأولى للتأهل إلى دوري الأبطال، الموسم المقبل. وقال المدرب النرويجي: "عرفت الكثير عن اللاعبين خلال الفترة الماضية، فهناك من بهرني بالتزامه وهناك من يحتاج لإثبات الكثير لي، فلا مجال للاختباء، وسيرى الكل مستواك الحقيقي".

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وأضاف سولسكاير: "النتائج المقبلة ستحدد مستقبل اللاعبين، والكل يعرف أن هناك مساحة للتطور، سنعمل عليها". وتابع: "مارسيال يتمتع بموهبة كبيرة، وجدد تعاقده معنا ويعرف أننا نؤمن به كثيرًا، وكل من يلعب في مانشستر يونايتد عليه أن يقدم الكثير كي يستمر معنا، وما ينطبق على مارسيال ينطبق على كل اللاعبين". وواصل: