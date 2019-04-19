انت الان تتابع في ميلاده.. ريفالدو صاحب أفضل هاتريك في التاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يحتفل عشاق كرة القدم اليوم الجمعة، بعيد ميلاد واحد من أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم كرة القدم البرازيلية.. إنه ريفالدو الذي توج تقريبًا بكل الألقاب الممكنة جماعيا وفرديا

يحتفل نجم كرة القدم البرازيلية ريفالدو، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الـ47، إذ وُلد يوم 19 أبريل من عام 1972، ويترأس ريفالدو حاليا نادي موجي ميريم البرازيلي، وتألق ريفالدو بشكل أساسي في مركز متوسط الميدان الهجومي، إلا أنه أجاد أيضًا في اللعب مهاجمًا ثانيًا وفي مركز الجناح، سواء الأيمن أو الأيسر. وقضى ريفالدو 5 سنوات في صفوف برشلونة، قدم خلالها ثنائية ناجحة مع المهاجم الهولندي باتريك كلويفرت، وتُوج بلقب الدوري الإسباني مرتين عامي 1998 و1999، ولقب كأس ملك إسبانيا عام 1998.

وسجل ريفالدو 130 هدفًا مع برشلونة، ليحتل بها المركز التاسع في قائمة الهدافين التاريخيين للبرسا، وسجل "هاتريك" في شباك فالنسيا في شهر يونيو من عام 2001، أهل برشلونة إلى دوري أبطال أوروبا، ومنه ضربة مقصية على بُعد 20 ياردة، ويصنف ذلك الهاتريك بأنه الأفضل في التاريخ. وفي الفترة ما بين عامي 1993 و2003،

وسجل ريفالدو 130 هدفًا مع برشلونة، ليحتل بها المركز التاسع في قائمة الهدافين التاريخيين للبرسا، وسجل "هاتريك" في شباك فالنسيا في شهر يونيو من عام 2001، أهل برشلونة إلى دوري أبطال أوروبا، ومنه ضربة مقصية على بُعد 20 ياردة، ويصنف ذلك الهاتريك بأنه الأفضل في التاريخ. وفي الفترة ما بين عامي 1993 و2003، خاض ريفالدو 74 مباراة دولية بقميص المنتخب البرازيلي، سجل خلالها 35 هدفًا كسابع أفضل هداف في تاريخ البرازيل، وساعد البرازيل على التتويج بلقب كوبا أمريكا، وتوج بجائزة أفضل لاعب بها، كما وصل إلى نهائي مونديال فرنسا 1998. وشكل ريفالدو ثلاثية باهرة رفقة رونالدينيو ورونالدو، ومكّن البرازيل من التتويج بلقب مونديال كوريا الجنوبية واليابان عام 2002، ووُجد في التشكيل الأفضل لكأس العالم عامي 1998 و2002. ويعد ريفالدو من أمهر اللاعبين وأكثرهم امتلاكًا للحلول الإبداعية في جيله، كما تميز بإجادته للكرات الثابتة والتسديدات الصاروخية من خارج منطقة الجزاء، إضافة إلى إجادة الضربات المقصية، والقدرة على تسجيل الأهداف وصناعتها. وفي عام 2004، وضعه أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، بين أفضل 100 لاعب مروا على تاريخ كرة القدم. وعانى ريفالدو في طفولته من الفقر الشديد، والذي يظهر على مقوماته البدنية، ومع ذلك تمكن من شق طريقه وممارسة كرة القدم، فلعب لأندية سانتا كروز وموجي ميريم وكورينثيانز وبالميراس في البرازيل. وقبل انطلاق أولمبياد أتالانتا 1996، كان من المفترض أن ينتقل إلى بارما الإيطالي، إلا أنه رحل عقب الأولمبياد لصفوف ديبورتيفو لاكورونيا، لموسم واحد سجل خلاله 21 هدفًا، ومكّن فريقه من إنهاء الدوري الإسباني في المركز الثالث لينتقل مباشرة إلى برشلونة. كما مر ريفالدو على ميلان الإيطالي وتوج مع الفريق بدوري أبطال أوروبا، وتنقل بعده بين الكثير من الأندية ما بين كروزيرو البرازيلي وأولمبياكوس اليوناني وأيك أثينا، إضافة إلى بونيودكور الأوزبكي، قبل أن يعلن اعتزاله الكرة في عام 2014.

ألقابه

بالميراس ألقابه الدوري البرازيلي: 1994. بطولة باوليستا: 1994، 1996. برشلونة



السوبر الأوروبي: 1997. الدوري الإسباني: 1997- 1998، 1998- 1999. كأس ملك إسبانيا: 1997- 1998. ميلان دوري أبطال أوروبا: 2002- 2003. كأس إيطاليا: 2002- 2003. السوبر الأوروبي: 2003. كروزيرو Advertisements بطولة مينيرو: 2004. أولمبياكوس الدوري اليوناني: 2005، 2006، 2007. كأس اليونان: 2005، 2006. بونيودكور الدوري الأوزبكي: 2008، 2009، 2010. كأس أوزبكستان: 2008، 2010. البرازيل كأس القارات: 1997. كوبا أمريكا: 1999. كأس العالم: 2002، ووصيف 1998. أولمبياد أتالانتا 1996: الميدالية البرونزية. كأس أمبرو: 1995. الجوائز الفردية

- الوجود بصالة الشهرة بالمتحف البرازيلي لكرة القدم. الجوائز الفردية- الوجود بصالة الشهرة بالمتحف البرازيلي لكرة القدم. - أفضل لاعب أجنبي في الدوري الإسباني: 1997- 1998. - هداف كأس ملك إسبانيا: 1997- 1998. - أفضل فريق بكأس العالم: 1998 و2002. - الكرة الذهبية: 1999. - أفضل لاعب في العالم: 1999. - هداف كوبا أمريكا: 1999. - أفضل لاعب في كوبا أمريكا: 1999. - هداف دوري أبطال أوروبا: 1999- 2000.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في ميلاده.. ريفالدو صاحب أفضل هاتريك في التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.