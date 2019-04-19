شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام في خسارة الأهلي على يد بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراته أمام بيراميدز، بهدف دون رد، والمؤجلة من الجولة الـ25 لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

الأهلي فقد صدارة الدوري عقب الخسارة، والتي انفرد بها الزمالك وبيراميدز برصيد 60 نقطة.

التقرير التالي نستعرض من خلاله 10 أرقام في خسارة الأهلي أمام بيراميدز.

1 – الهزيمة من فريق مرتين في موسم واحد هو حال الأهلي بالدوري أمام 8 أندية بتاريخه بالدوري، حيث فاز عليه بيراميدز ذهاباً إياباً ومن قبله كل من الإسماعيلي وغزل المحلة والزمالك والأوليمبي والاتحاد السكندري والداخلية والمقاولون العرب.

2 – البرازيلي كينو هو رابع لاعب يهز شباك الأهلي والزمالك بالدوري هذا الموسم، حيث سبقه الثلاثي أحمد على، لاعب المقاولون، وأحمد أوكا، لاعب الحرس، وخالد قمر مهاجم الاتحاد.

3 – لاسارتي، المدير الفني للأهلي لم يخسر في الدوري مع الفريق إلا أمام بيراميدز في مباراتين، بينما حقق تعادلاً وحيداً أمام الزمالك، وفاز في 11 مباراة.

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4 – للمرة الأولى الأهلي يخسر لقاء الجولة الـ25 لمسابقة الدوري في الألفية الجارية، حيث سبق وأن حقق في هذه الجولة بالقرن الحالي 12 فوزاً و3 تعادلات.

5– كينو هو رابع لاعب أجنبي يهز شباك الأهلي هذا الموسم بالدوري، حيث سجل قبل نجم بيراميدز في الشباك الحمراء، كل من ديديه كوريه، الإيفواري لاعب الاتحاد، والتونسي الأسعد الجزيري، لاعب الاسماعيلي، والغاني جون أنطوي، مهاجم مصر للمقاصة.

6 – أول خسارة للأهلي بالدوري هذا الموسم على يد مدير فني أجنبي، وهو الأرجنتيني رامون دياز، مدرب بيراميدز، فكانت الخسائر الثلاثة الماضية للفريق على يد عماد النحاس مدرب المقاولون، وحلمي طولان نظيره بالاتحاد، وحسام حسن القائد الفني السابق لبيراميدز.

7 – الأهلي يخسر مباراته الثالثة على التوالي أمام بيراميدز، فانهزم أمامه بربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي تحت مسماه القديم «الأسيوطي» وتكرر السيناريو في مباراتي الموسم الجاري بالدوري بمسماه الحالي، وكان الفوز الأخير للأهلي بالدور الأول بالدوري الموسم الماضي بهدف لعبدالله السعيد.

8 – الأهلي يتلقى الخسارة الأولى على بتروسبورت بالدوري هذا الموسم، فجاءت الخسائر الثلاثة الماضية للفريق بالمسابقة جميعها على أرضية ملعب السلام «مباراتين» وفي الدفاع الجوي «مباراة واحدة».

9 – للمرة الرابعة يعجز الأهلي هذا الموسم عن التسجيل بالدوري، فلم يتمكن من هز شباك كل من الانتاج الحربي والمقاولون العرب والزمالك بالدور الأول، وبيراميدز بالدور الثاني.

10 – البرازيلي كينو يرفع رصيده من الأهداف للرقم 8 مع بيراميدز بالدوري والرقم 10 يجميع المسابقات المحلية هذا الموسم، ويستمر الأكثر صناعةً للاهداف بالدوري من بين جميع لاعبي المسابقة بـ 11 «أسيست».