شكرا لقرائتكم خبر عن ﻿تأهل أرسنال وتشيلسي لنصف نهائي الدوري الأوروبي الأبرز في صحف بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اهتمت الصحف البريطانية، الصادرة اليوم، الجمعة، بتأهل فريقي أرسنال وتشيلسي للدور قبل النهائي للدوري الأوروبي، بعد تخطي عقبتي نابولي وسلافيا براج على الترتيب.

وكتبت صحيفة (ديلي ميل) في عنوان رئيسي: «أرسنال في قبل نهائي الدوري الأوروبي بعد الفوز على نابولي في ملعبه بهدف لاكازيت والفوز سابقا في لندن 2- صفر».

وأضافت عن تأهل تشيلسي: «تشيلسي يتجنب سيناريو مرعبا ويتأهل لقبل نهائي الدوري الأوروبي بالفوز على سلافيا 4-3».

من ناحية أخرى، أكدت الصحيفة أن ريال مدريد سيحسم صفقة البلجيكي إيدن هازارد نجم تشيلسي في غضون أيام مقابل 86 مليون جنيه استرليني في ظل رغبة اللاعب في الرحيل.

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من جانبها، أبرزت صحيفة (ذا صن) في تغطيتها لمباراة أرسنال ونابولي الصدمة التي تلقاها الفريق الإنجليزي بإصابة نجمه أرون رامزي العضلية التي قد تعني نهاية الموسم بالنسبة لللاعب الويلزى.

وقالت تعليقا على فوز تشيلسي: «البلوز يعانون بشدة من أجل تخطى سلافيا براغ ويصعدون بالفوز في مجموع المباراتين 5-3».

وأكدت صحيفة (ميرور) أن رامزي نجم أرسنال يواجه خطر الغياب لعدة أسابيع بسبب الإصابة التي لحقت به في لقاء العودة أمام نابولي في دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي.

وعلقت على تأهل تشيلسي فكتبت: «تأهل تشيلسي بعد أداء غير مقنع على ملعبه أمام سلافيا التشيكي».

فيما قالت صحيفة (ديلي ستار): «جماهير تشيلسي تشبه بيدرو، صاحب هدف التأهل بنجم برشلونة، ليو ميسي، بعد تخطى سلافيا براغ في الدوري الأوروبي».

وعن تأهل أرسنال، كتبت: «لاكازيت يسجل هدفا صادما لنابولي ويقود أرسنال للتأهل على حساب الفريق الإيطالي».