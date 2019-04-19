شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لمواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، غدًا، السبت، استعدادًا لمواجهة المصري، المقرر لها الخميس المقبل، في الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدوري العام.
وكان الجهاز الفني للفريق، بقيادة مارتن لاسارتي، قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، اليوم، الجمعة، عقب خوض مباراة بيراميدز أمس.
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