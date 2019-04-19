شكرا لقرائتكم خبر عن لوكا يوفيتش هدفًا رئيسيًا لريال مدريد لتدعيم خط الهجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ذكرت صحيفة (ماركا) الإسبانية، في تقرير، اليوم، الجمعة، أن ريال مدريد يركز في صفقاته في الميركاتو الصيفي على ضم لاعب يعوض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي ظهر الأثر السلبي عن رحيله على نتائج الفريق الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعيدًا عن التعاقد مع إيدين هازارد من تشيلسي ورحيل جاريث بيل عن «سانتياجو برنابيو»، فإن ريال مدريد لا يريد التسرع في اتخاذ قرارات حاسمة في الميركاتو.

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وأوضحت أن الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، يعد هدفًا رئيسيًا لريال مدريد، من أجل دعم مركز المهاجم الصريح، ولكن الميرنجي لا يريد التسرع في حسم الصفقة.

ويتمهل الملكي في قراراته، إذ ينتظر معرفة الموقف النهائي للبرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان، والذي ظل فترة طويلة أحد أهداف فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن ريال مدريد منح الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، 500 مليون يورو من أجل إعادة بناء الفريق الملكي في الصيف المقبل.