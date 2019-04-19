شكرا لقرائتكم شريف عبد المنعم يضع روشتة لخروج الأهلي من كبوته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رسم شريف عبد المنعم نجم النادي الأهلي السابق روشتة عبور المارد الأحمر للكبوة التي يتعرض لها الفريق، وذلك بعد التراجع إلى المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري العام بعد أيام قليلة من وداع بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد شريف عبد المنعم في تصريحات صحفية: أن الجماهير يجب أن تعي صعوبة المنافسة وتقارب المستوى بين فرق المقدمة بشكل كبير، خاصة في ظل حالة الارهاق وضغط المباريات التي يعاني منها النادي الأهلي .

أضاف عبد المنعم الشهير بـ " ترافولتا الكرة المصرية" أن مارتن لاسارتي مدرب النادي الأهلي يجب أن يكون واقعي ويعتمد على سياسة التدوير وألا يتمسك بأسماء محددة في التشكيل خاصة مع حالة الارهاق التي بدت واضحة على أغلب لاعبي الفريق.

كما أكد نجم الأهلي السابق أن هناك علامات استفهام عديدة على أداء وليد أزارو مهاجم الفريق، الذي بدا وكأنه يتعمد إهدار الفرص بشكل غريب، مشيراً إلى أن السبب في ذلك قد يرجع إلى رغبة اللاعب في الرحيل عن النادي أو تلقي عروض خارجية، ولذلك بات أزارو غير مؤهل للعب في القلعة الحمراء.

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عبد المنعم قال أيضاً أن المرحلة المقبلة تستلزم الدفع بثنائي هجومي في الكتيبة الحمراء من أجل استغلال الفرص بشكل أكبر خاصة بعد مسلسل إهدار الفرص في مباراة بيراميدز الأخيرة بالدوري .