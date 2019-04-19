شكرا لقرائتكم انقسام فى مجلس الأهلى حول إقالة لاسارتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم الهزيمة القاسية التى تعرض الأهلى أمس أمام بيراميدز، وأفقدته صدارة الدورى المصرى بعدما تراجع للمركز الثالث، إلا أن إقالة لاسارتى لم تلقى اجماع فى مجلس إدارة النادى الأهلى.

وعاش مجلس إدارة الفريق الأحمر حالة من الانقسام حول مصير المدرب الأورجوايانى، رغم الخروج المبكر من دورى أبطال أفريقيا أمام صن داونز، وصعوبة الفوز بالدورى هذا الموسم، فى ظل المنافسة الشرسة مع الزمالك وبيراميدز على صدارة المسابقة.

ويقود جبهة الإبقاء على لاسارتى عدد من أعضاء المجلس يقودهم محمود الخطيب رئيس النادى،الذى يؤمن بقدرات المدرب الأورجوايانى ويثق فى تجاوز الأزمة التى يعيشها فريق الكرة، كما يعزز هذا الاتجاه قناعة أعضاء المجلس، أن النجاح لن يأتى سوى بالاستقرار الفنى، وأن رحيل المدرب فى الوقت الحالى أو حتى بنهاية الموسم يعيد الأهلى لنقطة الصفر .

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ويأمل الخطيب فى منح لاسارتى وجهازه المعاون ثقة تامة فيما تبقى من عمر مسابقة الدورى وكأس مصر، وعدم التطرق لمسألة الإقالة حتى لا يتأثر اللاعبين وتظل حظوظ الفريق فى انتزاع لقب الدورى قائمة لنهاية الموسم.

في المقابل ، يرى البعض الأخر في أعضاء مجلس ادارة الاهلي أنه لابد من إقالة لاسارتي حالياً بعدما فشل في تقديم نفسه بشكل جيد مع الفريق عقب الخروج الصادم من بطولة أفريقيا بالخسارة (1_5) أمام صن دوانز وعدم الفوز في أفريقيا خارج مصر وكذلك الفشل في التعامل مع المباريات الكبرى محلياً.