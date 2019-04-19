شكرا لقرائتكم جروس يطمئن على ساسي عقب إجراء العملية الجراحية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، اتصالا هاتفياً بلاعب الفريق التونسى فرجانى ساسى، الذى أصيب بشرخ فى عظمة شظية القدم خلال مباراة الفريق مع حسنية أكادير فى ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية، للإطمئنان على صحته، عقب الفوز على الإسماعيلى فى الدوري المصري فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ 10 من المسابقة .

وكان فرجانى ساسى أجرى عملية جراحية بقدمه بإشراف الدكتور سهيل الشملى طبيب المنتخب التونسى، وسيبدأ التأهيل بعد أسبوع، حيث أكد جروس للاعب أن الفريق يحتاج لجهوده ويأمل فى عودته سريعاً .