- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم حكام مباريات اليوم فى الدوري الممتاز..نور الدين للاتحاد والمقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم الجمعة، ضمن الأسبوع الـ 30 لدوري القسم الأول، على النحو التالي :
الاتحاد ومصر المقاصة: إبراهيم نور الدين ويعاونه محمد عزازي وأحمد بكر، وياسر عبد الحق حكماً رابعاً، وكل من محمد يوسف وسيد عبد الله حكماً خامساً.
الجونة وطلائع الجيش: محمد معروف ويعاونه محمد فاروق وخالد السيد، وهيثم الشريف حكماً رابعاً، وكل من عاطف حسين ومحمد عباس قابيل حكماً خامساً.
الداخلية وسموحة: محمود عاشور ويعاونه تحسين أبو السادات وأحمد صلاح، وأشرف مسعد حكماً رابعاً، وكل من مبروك نبيل ومحمد عبد العزيز حكماً خامساً.
الإنتاج الحربي والمقاولون العرب: طارق مجدي ويعاونه عادل ماهر ومحمد أبو العزايم، وعمرو جلال حكماً رابعاً، وكل من إبراهيم محجوب ومحمد التابعي حكماً خامساً.
حكام مباريات اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر حكام مباريات اليوم فى الدوري الممتاز..نور الدين للاتحاد والمقاصة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.