شكرا لقرائتكم حكام مباريات اليوم فى الدوري الممتاز..نور الدين للاتحاد والمقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم الجمعة، ضمن الأسبوع الـ 30 لدوري القسم الأول، على النحو التالي :

الاتحاد ومصر المقاصة: إبراهيم نور الدين ويعاونه محمد عزازي وأحمد بكر، وياسر عبد الحق حكماً رابعاً، وكل من محمد يوسف وسيد عبد الله حكماً خامساً.

الجونة وطلائع الجيش: محمد معروف ويعاونه محمد فاروق وخالد السيد، وهيثم الشريف حكماً رابعاً، وكل من عاطف حسين ومحمد عباس قابيل حكماً خامساً.

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الداخلية وسموحة: محمود عاشور ويعاونه تحسين أبو السادات وأحمد صلاح، وأشرف مسعد حكماً رابعاً، وكل من مبروك نبيل ومحمد عبد العزيز حكماً خامساً.

الإنتاج الحربي والمقاولون العرب: طارق مجدي ويعاونه عادل ماهر ومحمد أبو العزايم، وعمرو جلال حكماً رابعاً، وكل من إبراهيم محجوب ومحمد التابعي حكماً خامساً.