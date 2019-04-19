شكرا لقرائتكم إكرامى والحضرى خارج قائمة المنتخب بأمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة خافيير أجيرى، على قائمة حراس المرمى بقائمة الفراعنة فى أمم أفريقيا التى تحتضنها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.

وقرر أجيرى استبعاد شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى وعصام الحضرى حارس مرمى النجوم من اختيارات القائمة النهائية المقرر الاعلان عنها منتصف مايو المقبل.

واختار أجيرى الثلاثى أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز ومحمد الشناوى حارس مرمى الأهلى ومحمود جنش حارس مرمى الزمالك للدخول بهم نهائيات أمم أفريقيا فيما استبعد شريف إكرامى لعدم جاهزيته وقلة مشاركاته فى الفترة الأخيرة وعصام الحضرى لرغبة الجهاز فى اختيار عناصر شابه والنزول بمعدل الأعمار فى القائمة.

ومن المقرر أن تضم قائمة المنتخب حارس رابع تحسبًا لأى إصابة لأى من الحراس الثلاثة قبل انطلاق البطولة واستقر الجهاز على أن يكون محمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودى هو الحارس الاحتياطى فى القائمة.

وتنص اللوائح على استبدال لاعب بالمنتخبات المشاركة فى النهائيات الأفريقية فى حالة الإصابة فى مدة أقصاها 24 ساعة قبل انطلاق البطولة بشرط أن يكون هناك تقرير طبى يؤكد عدم قدرة اللاعب أو الحارس على خوض مباريات البطولة.

ويلعب المنتخب الوطنى النهائيات فى المجموعة الأولى مع منتخبات أوغندا والكونغو الديمقراطية وزيمبابوى، على أن يتأهل للدور الثانى "دور الـ16" أول وثانى كل مجموعة مع اختيار أفضل 4 ثوالث فى المجموعات الستة.

Advertisements

وجاءت مجموعات أمم أفريقيا الستة كالتالى:

المجموعة الأولى: مصر- الكونغو الديمقراطية - أوغندا -زيمبابوي

المجموعة الثانية: نيجيريا - غينيا - مدغشقر - بوروندي

المجموعة الثالثة: السنغال - الجزائر - كينيا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: المغرب - كوت ديفوار - جنوب إفريقيا - ناميبيا

المجموعة الخامسة: تونس- مالي - موريتانيا - أنجولا

المجموعة السادسة: الكاميرون - غانا - بينين - غينيا بيساو